El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Venezuela emitió un comunicado este sábado para reconocer formalmente a Pedro Alliana como el nuevo presidente de Paraguay. El Ejecutivo nacional extendió sus deseos de estabilidad y bienestar para la nación paraguaya, reafirmando su voluntad de mantener lazos de cooperación y respeto mutuo entre ambos países.
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Venezuela saluda la asunción de Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay
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