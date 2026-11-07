Venezuela saluda la asunción de Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay

Alliana prestó juramento ante el Congreso este viernes, asumiendo el cargo tras la destitución de Santiago Peña. Este cambio en la jefatura de Estado paraguaya se produjo en el contexto del cierre de la entidad financiera Ueno Bank.

Durante su intervención inicial como mandatario, Alliana se refirió a la situación económica que atraviesa el país. El nuevo presidente prometió compensar plenamente a los ciudadanos afectados por el reciente descalabro financiero, asegurando que su gestión no desatenderá a quienes sufren las consecuencias de esta crisis.