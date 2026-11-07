Venezolana Mariangélica Carrera conquista el Reinado Internacional del Cacao 2026

Carrera, quien ostentaba el título de Reina del Cacao Venezuela desde noviembre de 2025, dedicó su participación a su estado natal. Antes de partir hacia Europa el pasado 28 de octubre, la soberana expresó que su esfuerzo estaba dirigido a su comunidad, tras los momentos difíciles vividos por los sismos registrados el 24 de junio. Un triunfo dedicado a su gente y a la resiliencia guaireña, señaló la reina, quien destacó que la disciplina fue fundamental para superar los obstáculos previos a la competencia.

Durante la gala, el certamen también reconoció a otras delegadas latinoamericanas. La representación de Colombia se sumó a las grandes triunfadoras de la velada al obtener el título de Reina Internacional del Chocolate. Ambas soberanas compartieron el escenario en una jornada donde el cacao y el chocolate fueron los elementos centrales del evento.