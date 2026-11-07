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Venezolana Mariangélica Carrera conquista el Reinado Internacional del Cacao 2026

Certamen internacional

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La representante venezolana Mariangélica Carrera hizo historia este sábado 7 de noviembre al coronarse en el Reinado Internacional del Cacao 2026, evento celebrado en España. Con este logro, la joven de 24 años, oriunda de La Guaira, convirtiéndose en la primera venezolana en conquistar este prestigioso título.

Carrera, quien ostentaba el título de Reina del Cacao Venezuela desde noviembre de 2025, dedicó su participación a su estado natal. Antes de partir hacia Europa el pasado 28 de octubre, la soberana expresó que su esfuerzo estaba dirigido a su comunidad, tras los momentos difíciles vividos por los sismos registrados el 24 de junio. Un triunfo dedicado a su gente y a la resiliencia guaireña, señaló la reina, quien destacó que la disciplina fue fundamental para superar los obstáculos previos a la competencia.

¡Dulce victoria! Venezuela gana su primera corona en el Reinado Internacional del Cacao 2026

Durante la gala, el certamen también reconoció a otras delegadas latinoamericanas. La representación de Colombia se sumó a las grandes triunfadoras de la velada al obtener el título de Reina Internacional del Chocolate. Ambas soberanas compartieron el escenario en una jornada donde el cacao y el chocolate fueron los elementos centrales del evento.

Con información de noticiascol.com

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