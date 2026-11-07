La representante venezolana Mariangélica Carrera hizo historia este sábado 7 de noviembre al coronarse en el Reinado Internacional del Cacao 2026, evento celebrado en España. Con este logro, la joven de 24 años, oriunda de La Guaira, convirtiéndose en la primera venezolana en conquistar este prestigioso título.
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Venezolana Mariangélica Carrera conquista el Reinado Internacional del Cacao 2026
Certamen internacional
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Con información de noticiascol.com
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