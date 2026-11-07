Las vainitas, conocidas técnicamente como judías verdes, son una legumbre que, por sus características nutricionales y su uso en la cocina, se preparan habitualmente como una hortaliza. Este alimento destaca por aportar pocas calorías y ser una fuente importante de fibra, potasio y vitaminas A, C y K.
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Vainitas: cómo mejorar su sabor y evitar que queden insípidas
Gastronomía
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