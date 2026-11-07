A pesar de sus beneficios, existe la percepción de que las vainitas son un alimento insípido o aburrido. Según análisis sobre su composición, esta reputación se debe a su alto contenido de agua, su baja presencia de azúcares y grasas naturales, además de una estructura celular densa que dificulta la absorción de sabores si no se emplean las técnicas adecuadas.

Para revertir esta situación, cocineros expertos coinciden en que la clave está en la preparación. El chef José Andrés sugiere incorporar especias como el ajo y la mostaza para elevar el perfil de sabor. En preparaciones que incluyen papas, recomienda añadir pimentón Vera y un toque de perejil fresco.

Otro aspecto fundamental es el punto de cocción. Los especialistas señalan que las vainitas deben quedar tiernas, pero no desechas. Aunque el tiempo puede variar según el tamaño y la intensidad del fuego, el estándar recomendado es de aproximadamente ocho minutos. Con estos ajustes, este vegetal puede integrarse con éxito en ensaladas, guisos o como guarnición, rompiendo con el mito de la insipidez en los platos cotidianos.