El comité organizador de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Juveniles Venezuela 2026 dio a conocer a su mascota oficial para la próxima edición del evento. Se trata de Tsunami, Tsunami, un ejemplar canino de la raza Border Collie dedicado a labores de salvamento, quien ha sido seleccionado para representar la imagen de la competición.
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Deportes
Tsunami, un perro de rescate, es la mascota oficial de los Juegos Nacionales Juveniles 2026
Juegos Deportivos Nacionales 2026
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Con información de noticiascol.com
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