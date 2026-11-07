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Tsunami, un perro de rescate, es la mascota oficial de los Juegos Nacionales Juveniles 2026

Juegos Deportivos Nacionales 2026

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El comité organizador de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Juveniles Venezuela 2026 dio a conocer a su mascota oficial para la próxima edición del evento. Se trata de Tsunami, Tsunami, un ejemplar canino de la raza Border Collie dedicado a labores de salvamento, quien ha sido seleccionado para representar la imagen de la competición.

Tsunami será la mascota de los Juegos Juveniles Venezuela 2026

El canino, conocido por su trayectoria en tareas de rescate y por su heterocromía, asumirá el rol de embajador de los valores deportivos durante las justa nacional. El animal hará una pausa en sus actividades tácticas habituales para acompañar a los atletas juveniles en las distintas sedes del torneo.

La inauguración formal de la fase juvenil está prevista para el 14 de noviembre en el Parque José Beracasa del Complejo Naciones Unidas, en Caracas. Las competencias se extenderán hasta el 5 de diciembre y tendrán lugar en los estados Miranda, La Guaira, Lara, Carabobo, Aragua, Trujillo y Guárico. Por su parte, la etapa Paranacional se llevará a cabo entre el 10 y el 20 de diciembre.

Con información de noticiascol.com

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