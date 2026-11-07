Sistema Patria oficializó un ajuste en el Programa Nacional de Becas Universitarias Públicas para el mes de noviembre. Los estudiantes regulares de instituciones públicas recibirán un monto equivalente a 40 dólares, mientras que los preparadores universitarios percibirán 60 dólares mensuales.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Sistema Patria ajusta becas universitarias a 40 y 60 dólares en noviembre
Beneficios estudiantiles
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Sistema Patria
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...