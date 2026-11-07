Sistema Patria ajusta becas universitarias a 40 y 60 dólares en noviembre

Estos pagos, que se realizan en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), buscan proteger el valor de la asignación frente a las fluctuaciones cambiarias. Este nuevo esquema sustituye el pago realizado en octubre, que se ubicó en 4.893,80 bolívares, con el objetivo de brindar un respaldo económico actualizado para la comunidad estudiantil en las aulas.