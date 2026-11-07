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Sistema Patria ajusta becas universitarias a 40 y 60 dólares en noviembre

Beneficios estudiantiles

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Imagen de la noticia: Sistema Patria ajusta becas universitarias a 40 y 60 dólares en noviembre

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Sistema Patria oficializó un ajuste en el Programa Nacional de Becas Universitarias Públicas para el mes de noviembre. Los estudiantes regulares de instituciones públicas recibirán un monto equivalente a 40 dólares, mientras que los preparadores universitarios percibirán 60 dólares mensuales.

Estos pagos, que se realizan en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), buscan proteger el valor de la asignación frente a las fluctuaciones cambiarias. Este nuevo esquema sustituye el pago realizado en octubre, que se ubicó en 4.893,80 bolívares, con el objetivo de brindar un respaldo económico actualizado para la comunidad estudiantil en las aulas.

Con información de Sistema Patria

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