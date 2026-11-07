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Sismo de magnitud 6.1 sacude la costa oriental de Japón sin dejar daños

Actividad sísmica

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Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este viernes las aguas del océano Pacífico frente a la costa oriental de Japón, evento que fue percibido con claridad en edificaciones y zonas residenciales de Tokio. Según el reporte de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento ocurrió a las 7:39 de la noche, hora local, con una profundidad de 10 kilómetros.

El epicentro se situó en el área marítima al este de la región de Kanto, alcanzando una intensidad de nivel 3 en la escala sísmica local en prefecturas como Miyagi, Fukushima e Ibaraki. En estas localidades, los organismos de seguridad activaron protocolos de monitoreo preventivo.

Tras evaluar la situación, la JMA descartó cualquier amenaza de maremoto destructivo para el archipiélago, a pesar de prever variaciones menores en el nivel del mar inferiores a los 20 centímetros. Por su parte, los servicios de emergencia confirmaron que no se registraron daños estructurales significativos ni personas lesionadas tras el movimiento telúrico. Este evento se enmarca en la actividad sísmica habitual de Japón, país situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la convergencia de placas tectónicas genera fricción constante.

Con información de noticiascol.com

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