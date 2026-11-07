Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este viernes las aguas del océano Pacífico frente a la costa oriental de Japón, evento que fue percibido con claridad en edificaciones y zonas residenciales de Tokio. Según el reporte de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento ocurrió a las 7:39 de la noche, hora local, con una profundidad de 10 kilómetros.
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Sismo de magnitud 6.1 sacude la costa oriental de Japón sin dejar daños
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