Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar

Salud reproductiva: señales para identificar afecciones en el útero

Salud femenina

|2 min|
Imagen de la noticia: Salud reproductiva: señales para identificar afecciones en el útero

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El útero es un órgano muscular fundamental en el sistema reproductor femenino, encargado de albergar y alimentar al feto durante el desarrollo. Mantener su salud es vital, ya que diversas condiciones pueden comprometer su funcionamiento y, en casos graves, la fertilidad o la vida de la mujer.

De acuerdo con especialistas de MedlinePlus, las causas que pueden derivar en problemas uterinos incluyen desbalances hormonales, afecciones de la tiroides, fibromas, pólipos, infecciones, cáncer o complicaciones relacionadas con el embarazo. Estos cuadros clínicos pueden manifestarse en cualquier etapa de la vida, por lo que resulta crucial estar atentas a las señales que envía el cuerpo.

¿Sabes leer entre líneas?: Aprende a identificar las señales que delatan un posible desequilibrio uterino

Entre los síntomas que no deben ignorarse, y que requieren una evaluación médica profesional, se encuentran:

1. Dolor pélvico persistente.

2. Ciclos menstruales irregulares, ya sean muy largos o cortos.

3. Sangrado menstrual abundante.

4. Dolor durante las relaciones sexuales.

5. Dificultad para concebir.

6. Infecciones recurrentes del tracto reproductivo.

7. Estreñimiento y acumulación de gases.

8. Necesidad de orinar constantemente o incapacidad para hacerlo.

La detección temprana es clave para un tratamiento efectivo. Ante cualquier signo de alerta como sangrado vaginal anormal, cambios en la micción o dolor pélvico, es fundamental acudir a un médico para obtener un diagnóstico preciso. Ignorar estas señales puede poner en riesgo la fertilidad de la mujer y su bienestar general.

Con información de Freepik

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BienestarGinecologíaSalud reproductiva

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.