El útero es un órgano muscular fundamental en el sistema reproductor femenino, encargado de albergar y alimentar al feto durante el desarrollo. Mantener su salud es vital, ya que diversas condiciones pueden comprometer su funcionamiento y, en casos graves, la fertilidad o la vida de la mujer.
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Bienestar
Salud reproductiva: señales para identificar afecciones en el útero
Salud femenina
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