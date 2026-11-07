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Rusia lidera clasificación de belleza femenina seguida por Venezuela

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Un reciente análisis editorial sobre percepciones de atractivo global posicionó a Rusia en el primer lugar de una clasificación de países reconocidos por la belleza de sus mujeres, seguida por Venezuela en la segunda casilla del listado internacional. La publicación resalta la diversidad y el encanto que definen a la población femenina de ambas naciones, subrayando el posicionamiento de Venezuela como un referente histórico en certámenes y evaluaciones de estética internacional.

El informe también incluye a la India en el tercer puesto, Argentina en el cuarto y Serbia en el quinto lugar. Otras naciones mencionadas por su atractivo incluyen a Suecia, Colombia, Francia, Italia y los Países Bajos.

Los autores del documento precisaron que el concepto de belleza es subjetivo. En ese sentido, aclararon que el listado no obedece a una metodología científica ni a una encuesta formal estandarizada, sino a una evaluación cualitativa de carácter opinativo y editorial. La revisión analítica enfatiza que cada país posee un encanto particular y que ninguna clasificación puede abarcar de manera absoluta la diversidad estética global.

Finalmente, el análisis concluye que las valoraciones sobre el atractivo varían según los patrones culturales de cada región y que todas las naciones cuentan con un valor estético propio que trasciende cualquier escalafón.

Rusia y Venezuela lideran la lista global de países con las mujeres más bellas  Rusia y Venezuela lideran la lista global de países con las mujeres más bellas 

Con información de noticiascol.com

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