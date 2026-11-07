Rusia lidera clasificación de belleza femenina seguida por Venezuela

El informe también incluye a la India en el tercer puesto, Argentina en el cuarto y Serbia en el quinto lugar. Otras naciones mencionadas por su atractivo incluyen a Suecia, Colombia, Francia, Italia y los Países Bajos.

Los autores del documento precisaron que el concepto de belleza es subjetivo. En ese sentido, aclararon que el listado no obedece a una metodología científica ni a una encuesta formal estandarizada, sino a una evaluación cualitativa de carácter opinativo y editorial. La revisión analítica enfatiza que cada país posee un encanto particular y que ninguna clasificación puede abarcar de manera absoluta la diversidad estética global.

Finalmente, el análisis concluye que las valoraciones sobre el atractivo varían según los patrones culturales de cada región y que todas las naciones cuentan con un valor estético propio que trasciende cualquier escalafón.