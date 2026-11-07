Un reciente análisis editorial sobre percepciones de atractivo global posicionó a Rusia en el primer lugar de una clasificación de países reconocidos por la belleza de sus mujeres, seguida por Venezuela en la segunda casilla del listado internacional. La publicación resalta la diversidad y el encanto que definen a la población femenina de ambas naciones, subrayando el posicionamiento de Venezuela como un referente histórico en certámenes y evaluaciones de estética internacional.
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Rusia lidera clasificación de belleza femenina seguida por Venezuela
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