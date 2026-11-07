Receta sencilla de pastel de plátano con pollo y queso

Para quienes buscan una propuesta práctica para el desayuno, el pastel de plátano destaca por su sencillez, requiriendo apenas cinco ingredientes básicos: tres plátanos sancochados, dos huevos, sal al gusto, dos tazas de guiso de pollo mechado y una taza de queso blanco rallado.

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La preparación comienza procesando o licuando el plátano con los huevos y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se deben preparar moldes, previamente engrasados con aceite o mantequilla, para proceder a armar el pastel mediante capas: una de la masa de plátano, seguida por el guiso de pollo y el queso. Este proceso se repite hasta completar el molde, finalizando con una capa de queso para gratinar.

El tiempo de cocción es de 10 minutos a 180ºC, tras lo cual se recomienda dejar reposar la preparación durante cinco minutos antes de desmoldar. Como sugerencia adicional, este plato puede adaptarse con otros rellenos, como carne molida, pescado o versiones vegetarianas, según la preferencia de cada comensal.