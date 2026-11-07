El plátano sancochado representa una alternativa saludable y nutritiva para incluir en la dieta diaria, gracias a su contenido de almidón, fibras, potasio y vitaminas de los complejos A, B y C. Su versatilidad permite integrarlo en diversas comidas, siempre que se mantenga un consumo moderado dentro de un plan de alimentación equilibrado.
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Estilos de Vida
Receta sencilla de pastel de plátano con pollo y queso
Opción saludable
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