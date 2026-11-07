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Receta sencilla de pastel de plátano con pollo y queso

Opción saludable

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Imagen de la noticia: Receta sencilla de pastel de plátano con pollo y queso

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El plátano sancochado representa una alternativa saludable y nutritiva para incluir en la dieta diaria, gracias a su contenido de almidón, fibras, potasio y vitaminas de los complejos A, B y C. Su versatilidad permite integrarlo en diversas comidas, siempre que se mantenga un consumo moderado dentro de un plan de alimentación equilibrado.

Para quienes buscan una propuesta práctica para el desayuno, el pastel de plátano destaca por su sencillez, requiriendo apenas cinco ingredientes básicos: tres plátanos sancochados, dos huevos, sal al gusto, dos tazas de guiso de pollo mechado y una taza de queso blanco rallado.

Desayuno con menos de seis ingredientes: El secreto detrás del saludable pastel de plátano Freepik

La preparación comienza procesando o licuando el plátano con los huevos y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente, se deben preparar moldes, previamente engrasados con aceite o mantequilla, para proceder a armar el pastel mediante capas: una de la masa de plátano, seguida por el guiso de pollo y el queso. Este proceso se repite hasta completar el molde, finalizando con una capa de queso para gratinar.

El tiempo de cocción es de 10 minutos a 180ºC, tras lo cual se recomienda dejar reposar la preparación durante cinco minutos antes de desmoldar. Como sugerencia adicional, este plato puede adaptarse con otros rellenos, como carne molida, pescado o versiones vegetarianas, según la preferencia de cada comensal.

Con información de Freepik

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