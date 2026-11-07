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Propiedades medicinales de la manzanilla: un aliado natural para el bienestar

Salud y bienestar

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La manzanilla se mantiene como una de las plantas medicinales más consumidas a nivel global debido a sus diversas propiedades farmacológicas, las cuales aportan beneficios significativos al organismo.

favorece la salud digestiva y reduce la inflamación. Gracias a sus compuestos bioactivos con efectos antiespasmódicos, esta planta ayuda a relajar los músculos del tracto digestivo, siendo recomendada para mitigar molestias como la indigestión, los gases, la acidez y los cólicos intestinales.

Asimismo, promueve la relajación y combate el insomnio. Su contenido de apigenina, un antioxidante flavonoide, permite que la infusión actúe sobre receptores cerebrales específicos, lo que contribuye a disminuir la ansiedad y favorecer un sueño reparador.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomas té de manzanilla todos los días? Descubre sus propiedades medicinalesFoto cortesía de: freepik

En cuanto a su capacidad protectora, los flavonoides y aceites esenciales presentes en sus flores actúan como un escudo antioxidante que neutraliza los radicales libres y protege a las células del envejecimiento prematuro. Además, ayuda a modular los niveles de azúcar en sangre y colabora en la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos, apoyando la salud del sistema cardiovascular.

Preparación recomendada

Para conservar sus propiedades, se debe llevar una taza de agua a ebullición y añadir de una a dos cucharaditas de flores secas o una bolsita de té. Es fundamental apagar el fuego, tapar el recipiente y dejar reposar entre 5 y 10 minutos para evitar que los aceites esenciales se evaporen. Finalmente, se debe colar y servir, pudiendo consumirse sola o con unas gotas de limón.

Con información de Freepik

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