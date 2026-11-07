La manzanilla se mantiene como una de las plantas medicinales más consumidas a nivel global debido a sus diversas propiedades farmacológicas, las cuales aportan beneficios significativos al organismo.
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Bienestar
Propiedades medicinales de la manzanilla: un aliado natural para el bienestar
Salud y bienestar
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