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Propiedades de la piña: un aliado natural para la digestión y el sistema inmune

Nutrición y salud

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la piña ha dejado de ser vista únicamente como una fruta tropical refrescante para consolidarse como un alimento funcional de elevado valor nutricional. Más allá de su sabor, diversas investigaciones respaldan su consumo habitual debido a su concentración de vitaminas, minerales, fibra y una enzima proteolítica clave llamada bromelina.

Propiedades de la piña: el poder medicinal de la bromelina y sus efectos en el cuerpoFoto cortesía de: freepik

En el ámbito de la medicina preventiva, la piña destaca como un recurso natural accesible para optimizar la función digestiva, combatir la inflamación celular y reforzar el sistema inmunológico. Al metabolizar proteínas complejas, esta fruta reduce la sensación de pesadez y el esfuerzo estomacal tras las comidas.

Su aporte de fibra dietética estimula el movimiento intestinal, previniendo el estreñimiento y actuando como un prebiótico que protege la microbiota. Asimismo, su capacidad para estimular la producción de glóbulos blancos fortalece las defensas del organismo.

Gracias a su composición, que incluye más de un 85% de agua y un perfil equilibrado de potasio con bajo contenido en sodio, la piña favorece la diuresis natural y la eliminación de toxinas. Estas características la convierten en una opción recomendada para el control de peso, el manejo de la hipertensión y la prevención de cálculos renales. En definitiva, incorporar la piña en meriendas, ensaladas frescas o batidos naturales representa una estrategia sencilla, deliciosa y científicamente respaldada para proteger la salud a largo plazo.

Con información de Freepik

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