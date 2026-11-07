Propiedades de la piña: un aliado natural para la digestión y el sistema inmune

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En el ámbito de la medicina preventiva, la piña destaca como un recurso natural accesible para optimizar la función digestiva, combatir la inflamación celular y reforzar el sistema inmunológico. Al metabolizar proteínas complejas, esta fruta reduce la sensación de pesadez y el esfuerzo estomacal tras las comidas.

Su aporte de fibra dietética estimula el movimiento intestinal, previniendo el estreñimiento y actuando como un prebiótico que protege la microbiota. Asimismo, su capacidad para estimular la producción de glóbulos blancos fortalece las defensas del organismo.

Gracias a su composición, que incluye más de un 85% de agua y un perfil equilibrado de potasio con bajo contenido en sodio, la piña favorece la diuresis natural y la eliminación de toxinas. Estas características la convierten en una opción recomendada para el control de peso, el manejo de la hipertensión y la prevención de cálculos renales. En definitiva, incorporar la piña en meriendas, ensaladas frescas o batidos naturales representa una estrategia sencilla, deliciosa y científicamente respaldada para proteger la salud a largo plazo.