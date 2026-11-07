la piña ha dejado de ser vista únicamente como una fruta tropical refrescante para consolidarse como un alimento funcional de elevado valor nutricional. Más allá de su sabor, diversas investigaciones respaldan su consumo habitual debido a su concentración de vitaminas, minerales, fibra y una enzima proteolítica clave llamada bromelina.
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Propiedades de la piña: un aliado natural para la digestión y el sistema inmune
Nutrición y salud
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