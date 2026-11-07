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Producciones de RCTV regresan a la pantalla a través de Coral TV en YouTube

Estrategia digital

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El patrimonio audiovisual de la televisión venezolana ha iniciado una nueva etapa con el lanzamiento de Coral TV. Esta iniciativa digital, vinculada al Grupo 1BC, ha comenzado a liberar de manera pública y gratuita gran parte de su emblemático catálogo de producciones de Radio Caracas Televisión (RCTV).

A través de su canal oficial en la plataforma YouTube, el público puede acceder a listas de reproducción que incluyen telenovelas, programas de variedades, unitarios de misterio y el recordado espacio humorístico Radio Rochela.

El archivo histórico de RCTV llega a Youtube: este canal libera su catálogo de telenovelas y humor

Fuentes vinculadas a la plataforma han precisado que esta estrategia se limita al entorno digital y al archivo histórico. Por el momento, esto no implica un relanzamiento formal de la planta televisiva en señal abierta o televisión por cable tradicional.

El archivo histórico de RCTV llega a Youtube: este canal libera su catálogo de telenovelas y humor

La propuesta busca revivir las grandes historias y el entretenimiento que definieron a varias generaciones de televidentes en el país, organizando el material de manera estructurada para facilitar su acceso.

Con información de noticiascol.com

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