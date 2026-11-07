El patrimonio audiovisual de la televisión venezolana ha iniciado una nueva etapa con el lanzamiento de Coral TV. Esta iniciativa digital, vinculada al Grupo 1BC, ha comenzado a liberar de manera pública y gratuita gran parte de su emblemático catálogo de producciones de Radio Caracas Televisión (RCTV).
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Producciones de RCTV regresan a la pantalla a través de Coral TV en YouTube
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Con información de noticiascol.com
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