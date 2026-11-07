Pedro Alliana asumió este viernes la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña, en un contexto marcado por la reciente crisis financiera que atraviesa el país. Durante su acto de juramentación ante el Congreso, el nuevo mandatario se refirió a la situación generada por la disolución de Ueno Bank, ordenada el pasado martes por el Banco Central del Paraguay (BCP).
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Pedro Alliana promete compensación total a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay
Crisis financiera en Paraguay
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Con información de noticiascol.com
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