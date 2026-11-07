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Pedro Alliana promete compensación total a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay

Crisis financiera en Paraguay

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Pedro Alliana asumió este viernes la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña, en un contexto marcado por la reciente crisis financiera que atraviesa el país. Durante su acto de juramentación ante el Congreso, el nuevo mandatario se refirió a la situación generada por la disolución de Ueno Bank, ordenada el pasado martes por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Alliana aseguró que los ciudadanos afectados por el cierre de la entidad financiera recibirán una respuesta estatal. «Lo que vengo a prometer es concreto, los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero, serán compensados plenamente», afirmó el jefe de Estado durante su primer discurso.

La medida del BCP impactó a cerca de 2,94 millones de clientes y a diversas cajas de pensiones, como el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados. Ante este escenario, el presidente instruyó la ejecución de acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas, con especial énfasis en proteger a los sectores más vulnerables.

El mandatario exigió resultados inmediatos a su equipo de trabajo y subrayó su intención de centrar la gestión gubernamental en los asuntos internos del país. Asimismo, instó a sus ministros a limitar los viajes al exterior, salvo que se trate de motivos impostergables.

La disolución de Ueno Bank afecta a cerca de 2,94 millones de clientes y a instituciones como el Instituto de Previsión Social.

Con información de noticiascol.com

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