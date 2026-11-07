Pedro Alliana promete compensación total a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay

Alliana aseguró que los ciudadanos afectados por el cierre de la entidad financiera recibirán una respuesta estatal. «Lo que vengo a prometer es concreto, los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero, serán compensados plenamente», afirmó el jefe de Estado durante su primer discurso.

La medida del BCP impactó a cerca de 2,94 millones de clientes y a diversas cajas de pensiones, como el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados. Ante este escenario, el presidente instruyó la ejecución de acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas, con especial énfasis en proteger a los sectores más vulnerables.

El mandatario exigió resultados inmediatos a su equipo de trabajo y subrayó su intención de centrar la gestión gubernamental en los asuntos internos del país. Asimismo, instó a sus ministros a limitar los viajes al exterior, salvo que se trate de motivos impostergables.

La disolución de Ueno Bank afecta a cerca de 2,94 millones de clientes y a instituciones como el Instituto de Previsión Social.