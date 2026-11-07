Jorge Rodríguez anuncia nueva ley para incorporar al sector privado en la generación eléctrica

De acuerdo con lo expuesto por el parlamentario, el instrumento legal operará bajo un esquema de tarifas reguladas, con el propósito de atraer inversiones masivas que permitan fortalecer la infraestructura energética y atender los requerimientos de los sectores residencial, comercial e industrial. Rodríguez enfatizó que el objetivo es establecer condiciones que no afecten a los ciudadanos ni a la producción nacional, incluyendo mecanismos para evitar distorsiones en los costos del servicio.

Durante su intervención, el titular del Poder Legislativo realizó un diagnóstico sobre la situación actual del sistema. Rodríguez reconoció la existencia de un problema eléctrico significativo que requiere de una inversión de gran magnitud para su recuperación. Asimismo, señaló que la capacidad de generación nacional se vio afectada tras el evento telúrico ocurrido el pasado 24 de junio, el cual ocasionó la desincorporación de 800 megavatios del sistema eléctrico nacional.