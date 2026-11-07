El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el próximo martes 10 de noviembre el Parlamento tiene previsto sancionar la nueva ley del servicio eléctrico. Esta normativa busca incorporar la participación del sector privado en las fases de generación, comercialización y venta de energía en el país.
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Jorge Rodríguez anuncia nueva ley para incorporar al sector privado en la generación eléctrica
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