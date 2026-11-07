El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un reporte este sábado 7 de noviembre de 2026, advirtiendo sobre la formación de sistemas nubosos que ocasionarán precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Inameh pronostica lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Venezuela este 7 de noviembre
Pronóstico meteorológico
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Inameh
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...