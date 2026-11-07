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Inameh pronostica lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Venezuela este 7 de noviembre

Pronóstico meteorológico

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un reporte este sábado 7 de noviembre de 2026, advirtiendo sobre la formación de sistemas nubosos que ocasionarán precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico para las próximas horas, durante la mañana se espera nubosidad con lluvias o chubascos en los estados Amazonas, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, así como en los llanos centrales y occidentales, el Distrito Capital y la región andina.

Para el transcurso de la tarde y la noche, el organismo prevé un aumento de la cobertura nubosa acompañada de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica. Este fenómeno afectará principalmente a Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Yaracuy, Falcón, Lara, los Andes, Zulia, el centro norte costero y los llanos.

El Inameh destacó que estas condiciones meteorológicas estarán precedidas por un ambiente caluroso, con marcas de hasta 38 °C y 39 °C en regiones como Zulia y los llanos.

Con información de Inameh

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