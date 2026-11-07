La Fórmula 1 anunció este sábado la renovación hasta 2035 del Gran Premio de Brasil, que se disputa en el emblemático circuito de Interlagos, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. Esta extensión del vínculo, que originalmente vencía en 2030, fue oficializada durante la celebración de la edición de este año.
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Fórmula 1 extiende el contrato del Gran Premio de Brasil hasta 2035
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Con información de noticiascol.com
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