Fórmula 1 extiende el contrato del Gran Premio de Brasil hasta 2035

Como parte de los compromisos adquiridos, el acuerdo prevé que la alcaldía de Sao Paulo siga realizando «inversiones significativas para ofrecer un espectáculo de talla mundial», según informó la organización en un comunicado. El alcalde de la capital paulista, Ricardo Nunes, destacó que la continuidad de esta cita deportiva es fundamental para impulsar la economía local, fortalecer el turismo y aumentar la proyección internacional de la ciudad.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, subrayó la relevancia histórica y el futuro de Brasil dentro del automovilismo. El directivo recordó la profunda pasión de los aficionados brasileños y el legado de pilotos que han marcado la historia de la categoría, como Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi.

El Gran Premio de Brasil constituye uno de los escenarios históricos de la competición, formando parte del calendario mundial desde hace más de cinco décadas. El trazado de Interlagos ha sido testigo de momentos memorables, incluyendo la definición de seis campeonatos mundiales de pilotos y victorias destacadas, como la remontada de Max Verstappen en 2024.