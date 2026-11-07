Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

Errores frecuentes al maquillarse: guía para mejorar tu rutina diaria

Belleza y cuidado personal

|2 min|
Imagen de la noticia: Errores frecuentes al maquillarse: guía para mejorar tu rutina diaria

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El momento de maquillarse es para muchas mujeres un ritual diario dedicado a realzar la belleza natural. Sin embargo, es común cometer fallos involuntarios relacionados con la técnica, la elección de colores o el uso de productos que no se adaptan a las necesidades específicas de cada tipo de piel. conocer cuáles son los tropiezos más frecuentes ayuda a transformar por completo la técnica de maquillaje personal, permitiendo alcanzar resultados impecables sin necesidad de dedicar horas frente al espejo.

Errores comunes al maquillarte: guía práctica para evitar fallos y lograr un acabado profesionalFoto: Magnific

Mejorar el aspecto del rostro resulta sencillo al identificar aquellos hábitos cotidianos que no favorecen la estética ni la salud de la piel. Uno de los errores principales ocurre al seleccionar el tono de la base y el corrector; es fundamental considerar la tez personal para que el producto se difumine de manera natural y cubra imperfecciones con una capa ligera.

Asimismo, la textura juega un papel determinante en el resultado final. Las pieles deshidratadas requieren fórmulas líquidas que aporten humedad, mientras que las pieles grasas se benefician de opciones con acabado mate para controlar el brillo y minimizar los poros.

En cuanto a los labios, existe la creencia errónea de delinear antes de aplicar el color. Para un acabado natural, se recomienda aplicar primero la barra o pintalabios y posteriormente realizar el perfilado. Además, el tono elegido influye en la expresión: los colores oscuros endurecen las facciones, los rojos intensos resaltan la blancura dental y los tonos suaves rejuvenecen el rostro.

Finalmente, el cuidado de las cejas y pestañas es vital. Mantener las cejas prolijas y evitar el exceso de lápiz es clave para un maquillaje impactante. Respecto al rizador de pestañas, su uso debe ser delicado y realizarse siempre antes de aplicar la máscara, ya que utilizarlo después puede debilitar el vello y provocar su caída prematura.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaCuidado facialMaquillaje

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.