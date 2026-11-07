Errores frecuentes al maquillarse: guía para mejorar tu rutina diaria

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Mejorar el aspecto del rostro resulta sencillo al identificar aquellos hábitos cotidianos que no favorecen la estética ni la salud de la piel. Uno de los errores principales ocurre al seleccionar el tono de la base y el corrector; es fundamental considerar la tez personal para que el producto se difumine de manera natural y cubra imperfecciones con una capa ligera.

Asimismo, la textura juega un papel determinante en el resultado final. Las pieles deshidratadas requieren fórmulas líquidas que aporten humedad, mientras que las pieles grasas se benefician de opciones con acabado mate para controlar el brillo y minimizar los poros.

En cuanto a los labios, existe la creencia errónea de delinear antes de aplicar el color. Para un acabado natural, se recomienda aplicar primero la barra o pintalabios y posteriormente realizar el perfilado. Además, el tono elegido influye en la expresión: los colores oscuros endurecen las facciones, los rojos intensos resaltan la blancura dental y los tonos suaves rejuvenecen el rostro.

Finalmente, el cuidado de las cejas y pestañas es vital. Mantener las cejas prolijas y evitar el exceso de lápiz es clave para un maquillaje impactante. Respecto al rizador de pestañas, su uso debe ser delicado y realizarse siempre antes de aplicar la máscara, ya que utilizarlo después puede debilitar el vello y provocar su caída prematura.