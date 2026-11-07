Mantenerse activo y fortalecer el cuerpo no requiere necesariamente de largas jornadas en un gimnasio o de una planificación rígida. Diversos estudios científicos han comenzado a analizar métodos que permiten integrar el ejercicio a la rutina diaria sin alterar las responsabilidades cotidianas.
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Bienestar
Entrenar fuerza sin ir al gimnasio: la eficacia de las series cortas de sentadillas
Bienestar físico
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