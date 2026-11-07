Entrenar fuerza sin ir al gimnasio: la eficacia de las series cortas de sentadillas

Una investigación reciente, realizada por la Universidad Tongji en Shanghai, destaca que fraccionar la actividad física en series breves a lo largo de la jornada es una opción viable para quienes disponen de poco tiempo libre. El estudio se centró en cómo el organismo responde al dividir el esfuerzo físico en varios momentos, en lugar de concentrarlo en una única sesión prolongada.

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Los resultados indicaron que realizar tandas cortas de sentadillas por la mañana, por la tarde y por la noche permite obtener resultados significativos. Según los hallazgos, este método genera adaptaciones musculares muy similares a las que se consiguen practicando de forma tradicional. Además, los participantes reportaron una menor sensación de fatiga acumulada, lo que facilita la constancia en el hábito.

Este enfoque flexible se presenta como una herramienta útil para combatir el sedentarismo, permitiendo trabajar las piernas, la zona media y el equilibrio corporal mediante ejercicios sencillos que se adaptan a las necesidades y horarios de cada persona.