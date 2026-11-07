Encendido de Bella Vista en Maracaibo usará paneles solares y plantas eléctricas

De acuerdo con las autoridades, el sistema de iluminación y los adornos funcionarán únicamente cuatro días a la semana: jueves, viernes, sábado y domingo, en un horario comprendido entre las 8:00 de la noche y la 1:00 de la madrugada. Un sistema de temporizadores se encargará de apagar las luminarias automáticamente al cumplirse el horario establecido.

Aunque la fecha exacta de la inauguración aún no ha sido definida, el funcionario precisó que el evento se realizará antes del Día de la Chinita. La confirmación del cronograma oficial será anunciada próximamente por el gobernador Luis Caldera y el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino.

En cuanto al impacto en la red eléctrica, el secretario regional aseguró que el encendido no perjudicará el Sistema Eléctrico Nacional, estimando que el consumo total de la avenida será inferior a un megavatio. Además de la iluminación, la programación incluirá actividades recreativas como espacios de patinaje, presentaciones de escuelas de gaita y el impulso al comercio local. La Calle Carabobo también ha sido designada como uno de los puntos centrales de encuentro durante la temporada ferial.