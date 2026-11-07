La Gobernación del Zulia confirmó que el tradicional encendido navideño de la avenida Bella Vista se llevará a cabo este año bajo un esquema especial de gestión energética. Giovanny Villalobos, secretario de Cultura, informó que la infraestructura contará con paneles solares y plantas eléctricas como fuentes de respaldo para garantizar el funcionamiento de las luces y decoraciones.
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Maracaibo
Encendido de Bella Vista en Maracaibo usará paneles solares y plantas eléctricas
Tradición marabina
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Con información de Gobernación del Zulia
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