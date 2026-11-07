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El estrés y la ansiedad: causas psicológicas de los despertares nocturnos

Salud mental

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Imagen de la noticia: El estrés y la ansiedad: causas psicológicas de los despertares nocturnos

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El descanso nocturno es un pilar fundamental para la salud física y mental, aunque muchas personas enfrentan interrupciones constantes que les impiden lograr un sueño reparador. A menudo, estos despertares se atribuyen erróneamente a problemas físicos, cuando en realidad el origen suele encontrarse en la forma en que el cerebro procesa las emociones y la tensión acumulada durante el día.

El especialista en psicología Alfredo Rodríguez-Muñoz explica que la ansiedad y el estrés acumulado activan la mente e impiden un descanso fluido. Durante la noche, el cuerpo atraviesa pausas naturales entre los ciclos de sueño que, en condiciones normales, pasan inadvertidas. Sin embargo, cuando existe una preocupación constante, estas pausas se transforman en un estado de alerta total.

Por qué las personas se despiertan a mitad de la noche: esto dice la psicología de cómo solucionarloFoto: Magnific

Un error frecuente al despertar es revisar la hora en el reloj o el teléfono. Esta acción genera una cuenta regresiva mental sobre las pocas horas de sueño que quedan, lo que incrementa el nerviosismo y crea un círculo vicioso que dificulta retomar el sueño. Además de los factores psicológicos, otros elementos como el consumo de alcohol, cambios hormonales, el uso de medicamentos o trastornos respiratorios como la apnea del sueño también fragmentan el descanso.

Para abordar este problema, el profesional recomienda no luchar contra la falta de sueño. Lo mejor es evitar revisar pantallas, no forzar la mente a dormir y permitir que la somnolencia regrese de forma natural y tranquila.

Con información de Magnific

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