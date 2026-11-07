El descanso nocturno es un pilar fundamental para la salud física y mental, aunque muchas personas enfrentan interrupciones constantes que les impiden lograr un sueño reparador. A menudo, estos despertares se atribuyen erróneamente a problemas físicos, cuando en realidad el origen suele encontrarse en la forma en que el cerebro procesa las emociones y la tensión acumulada durante el día.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
El estrés y la ansiedad: causas psicológicas de los despertares nocturnos
Salud mental
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...