El anís es reconocido por ser una planta aromática y medicinal cuyo componente principal es el anetol, sustancia responsable de su característico aroma y sabor dulce. Más allá de su uso culinario, esta especia ofrece múltiples beneficios para la salud integral, siendo valorada en la aromaterapia y en diversos rituales de belleza.
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El anís: beneficios y usos para fortalecer el cabello y mejorar su brillo
Salud y bienestar
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