En la búsqueda de opciones para sustituir las bebidas azucaradas, el agua de coco se ha consolidado como un recurso natural de alto valor para el cuidado del organismo. Este líquido, obtenido directamente del interior de los cocos verdes, ofrece un perfil nutricional compuesto por minerales esenciales y electrolitos que favorecen el bienestar general.
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El agua de coco destaca como una alternativa saludable para la hidratación diaria
Nutrición y bienestar
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