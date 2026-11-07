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Detienen al expresidente de Paraguay Santiago Peña tras su destitución

Crisis política en Paraguay

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Santiago Peña, expresidente de Paraguay, fue puesto bajo arresto domiciliario este viernes. La medida fue ejecutada por la Policía Nacional tras una orden emitida por la Fiscalía, horas después de que el exmandatario fuera destituido de su cargo mediante un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones.

La medida fue ejecutada por la Policía Nacional tras una orden emitida por la Fiscalía, según informó el Ministerio Público. Las autoridades señalaron que Peña permitió el ingreso voluntario a su vivienda y se encuentra a disposición de las diligencias procesales que iniciaron tras su detención.

Con información de noticiascol.com

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