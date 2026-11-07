Santiago Peña, expresidente de Paraguay, fue puesto bajo arresto domiciliario este viernes. La medida fue ejecutada por la Policía Nacional tras una orden emitida por la Fiscalía, horas después de que el exmandatario fuera destituido de su cargo mediante un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones.
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Detienen al expresidente de Paraguay Santiago Peña tras su destitución
Crisis política en Paraguay
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