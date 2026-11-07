Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Delcy Rodríguez y canciller Oliver Blanco revisan avances de la agenda diplomática en Miraflores

Política exterior

|2 min|
Imagen de la noticia: Delcy Rodríguez y canciller Oliver Blanco revisan avances de la agenda diplomática en Miraflores

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo este sábado en el Palacio de Miraflores con el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, con el objetivo de revisar los avances y balances de la reciente agenda diplomática internacional desplegada por el Ejecutivo nacional.

Durante la transmisión oficial, Rodríguez calificó de manera positiva los resultados obtenidos en los diversos espacios multilaterales y bilaterales, los cuales buscan dinamizar las relaciones exteriores y fortalecer el comercio internacional del país.

Por su parte, el canciller Blanco ofreció detalles sobre sus encuentros estratégicos en Washington con altas autoridades del gobierno estadounidense. Estas sesiones de trabajo incluyeron reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, así como con representantes de los departamentos del Tesoro y de Energía.

El encuentro institucional también permitió abordar otros ejes clave de la política exterior, entre ellos el balance del reciente viaje del canciller a España para participar en un foro multilateral, donde la delegación venezolana extendió sus felicitaciones a la Corona española y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Finalmente, se reafirmaron las directrices orientadas a la promoción de programas de atención integral dirigidos a los venezolanos residentes en el exterior, además de fortalecer las labores de resguardo consular.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesDiplomaciaRelaciones Exteriores

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.