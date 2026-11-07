La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo este sábado en el Palacio de Miraflores con el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, con el objetivo de revisar los avances y balances de la reciente agenda diplomática internacional desplegada por el Ejecutivo nacional.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Delcy Rodríguez y canciller Oliver Blanco revisan avances de la agenda diplomática en Miraflores
Política exterior
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...