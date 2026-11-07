Delcy Rodríguez y canciller Oliver Blanco revisan avances de la agenda diplomática en Miraflores

Durante la transmisión oficial, Rodríguez calificó de manera positiva los resultados obtenidos en los diversos espacios multilaterales y bilaterales, los cuales buscan dinamizar las relaciones exteriores y fortalecer el comercio internacional del país.

Por su parte, el canciller Blanco ofreció detalles sobre sus encuentros estratégicos en Washington con altas autoridades del gobierno estadounidense. Estas sesiones de trabajo incluyeron reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, así como con representantes de los departamentos del Tesoro y de Energía.

El encuentro institucional también permitió abordar otros ejes clave de la política exterior, entre ellos el balance del reciente viaje del canciller a España para participar en un foro multilateral, donde la delegación venezolana extendió sus felicitaciones a la Corona española y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Finalmente, se reafirmaron las directrices orientadas a la promoción de programas de atención integral dirigidos a los venezolanos residentes en el exterior, además de fortalecer las labores de resguardo consular.