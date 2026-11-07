Cristiano Ronaldo supera a Messi en interacciones tras anunciar su retiro de Portugal

El delantero, de 41 años, compartió un video en su cuenta de Instagram para oficializar su retiro del combinado nacional. La publicación generó un impacto masivo en redes sociales, acumulando más de 34.7 millones de likes en menos de un día. Esta cifra supera ampliamente los 19.9 millones de reacciones que obtuvo Lionel Messi en su mensaje de despedida de la selección argentina, publicado el 31 de agosto.

Durante su paso por el equipo luso, Ronaldo disputó 234 partidos y anotó 146 goles, consolidándose como el máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones. Entre sus logros destacan la Eurocopa de 2016 y las ediciones de la Liga de Naciones de 2019 y 2025.

El futbolista continuará su carrera profesional a nivel de clubes, tras finalizar uno de los capítulos más significativos de su trayectoria deportiva. Ronaldo se despide de Portugal tras 23 años defendiendo sus colores.



