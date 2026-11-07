Cristiano Ronaldo anunció el pasado 5 de noviembre el fin de su etapa con la selección de Portugal, marcando el cierre de una carrera internacional de 23 años.
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Cristiano Ronaldo supera a Messi en interacciones tras anunciar su retiro de Portugal
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Con información de Meridiano
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