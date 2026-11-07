Cotización oficial del dólar y euro desde el sábado 7 al lunes 9 de noviembre: precio fijado por el BCV

La autoridad monetaria fijó la cotización oficial del euro en 1.001,18 bolívares y la del dólar estadounidense en 897,53 bolívares para la fecha valor de los días sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe del organismo rector, las marcaciones responden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias ejecutadas en las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante el período.