Consejos prácticos para barrer el hogar sin dispersar el polvo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que mantener las superficies limpias es un hábito indispensable para prevenir la propagación de microbios y eliminar impurezas ambientales. Para lograrlo, los expertos recomiendan utilizar escobas de cerdas rectas en pisos lisos, ya que facilitan un desplazamiento suave y eficiente.

Para optimizar esta labor, existen cuatro métodos caseros verdaderamente revolucionarios que ayudan a retener la suciedad:

1. Uso de una bolsa plástica: Cubrir la cabeza de la escoba con una bolsa permite recoger fácilmente pelos y residuos, eliminando la electricidad estática que dificulta la limpieza.

2. Cinta adhesiva: Colocar tiras de cinta de doble cara en los extremos del cepillo, sin cubrir las puntas que tocan el suelo, ayuda a atrapar las partículas finas durante el barrido.

3. El truco de la media vieja: Al cubrir el cepillo con una media de tela, la fricción genera una carga estática que captura y retiene el polvo, basura ligera y cabellos sueltos sin esfuerzo adicional.

4. Periódico húmedo: Para áreas pequeñas, colocar hojas de papel periódico humedecidas sobre el suelo permite que la suciedad se adhiera al papel al pasar la escoba, previniendo por completo que las partículas finas se extiendan por el aire.