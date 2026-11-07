Barrer los pisos es una de las tareas más básicas en el mantenimiento del hogar, pero a menudo se realiza de forma incorrecta. El problema principal ocurre cuando, al pasar la escoba, el polvo y las partículas microscópicas no se recogen, sino que se dispersan por el aire, depositándose nuevamente sobre las superficies poco después.
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Consejos prácticos para barrer el hogar sin dispersar el polvo
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