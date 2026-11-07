Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida

Consejos prácticos para barrer el hogar sin dispersar el polvo

Consejos para el hogar

|2 min|
Imagen de la noticia: Consejos prácticos para barrer el hogar sin dispersar el polvo

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Barrer los pisos es una de las tareas más básicas en el mantenimiento del hogar, pero a menudo se realiza de forma incorrecta. El problema principal ocurre cuando, al pasar la escoba, el polvo y las partículas microscópicas no se recogen, sino que se dispersan por el aire, depositándose nuevamente sobre las superficies poco después.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que mantener las superficies limpias es un hábito indispensable para prevenir la propagación de microbios y eliminar impurezas ambientales. Para lograrlo, los expertos recomiendan utilizar escobas de cerdas rectas en pisos lisos, ya que facilitan un desplazamiento suave y eficiente.

Para optimizar esta labor, existen cuatro métodos caseros verdaderamente revolucionarios que ayudan a retener la suciedad:

1. Uso de una bolsa plástica: Cubrir la cabeza de la escoba con una bolsa permite recoger fácilmente pelos y residuos, eliminando la electricidad estática que dificulta la limpieza.

2. Cinta adhesiva: Colocar tiras de cinta de doble cara en los extremos del cepillo, sin cubrir las puntas que tocan el suelo, ayuda a atrapar las partículas finas durante el barrido.

3. El truco de la media vieja: Al cubrir el cepillo con una media de tela, la fricción genera una carga estática que captura y retiene el polvo, basura ligera y cabellos sueltos sin esfuerzo adicional.

4. Periódico húmedo: Para áreas pequeñas, colocar hojas de papel periódico humedecidas sobre el suelo permite que la suciedad se adhiera al papel al pasar la escoba, previniendo por completo que las partículas finas se extiendan por el aire.

Descubre cómo barrer correctamente y evitar que el polvo se esparza por toda tu casa: limpieza doméstica

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Estilos de VidaConsejos prácticosLimpieza hogar

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.