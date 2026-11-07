Cómo preparar paticas de cochino guisadas en casa de forma sencilla

El proceso inicia con la cocción de las piezas en abundante agua junto a aromáticos como cebollín, cebolla, pimienta, clavos de olor, romero, laurel y sal. El objetivo principal es cocinar estos elementos hasta que la carne alcance un punto de terneza total, lo cual puede tomar tres horas en olla tradicional o 55 minutos en olla de presión. Es fundamental reservar el agua resultante.

Para la salsa, se debe realizar un sofrito con cebolla y ajo, al que se añade tocineta, una cucharada de harina para dar cuerpo, vino blanco, pimentón dulce y pulpa de pimiento choricero. Para finalizar la salsa y darle el toque final al plato, añade ciento cincuenta mililitros de salsa de tomate junto con quinientos mililitros del agua de cocción que se reservó previamente.

Finalmente, se incorporan las paticas al guiso y se deja que todo el conjunto se cocine a fuego lento durante unos treinta minutos antes de servir el plato bien caliente.