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Cómo preparar paticas de cochino guisadas en casa de forma sencilla

Cocina tradicional

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Imagen de la noticia: Cómo preparar paticas de cochino guisadas en casa de forma sencilla

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La cocina tradicional venezolana destaca por sus preparaciones de larga cocción, las cuales requieren paciencia para lograr texturas reconfortantes. Aunque existe la creencia de que platos como las paticas de cochino guisadas son difíciles de elaborar, es posible obtener un resultado de calidad siguiendo pasos específicos.

Jugosas paticas de cochino guisadas: preparación sencilla y sin complicaciones

El proceso inicia con la cocción de las piezas en abundante agua junto a aromáticos como cebollín, cebolla, pimienta, clavos de olor, romero, laurel y sal. El objetivo principal es cocinar estos elementos hasta que la carne alcance un punto de terneza total, lo cual puede tomar tres horas en olla tradicional o 55 minutos en olla de presión. Es fundamental reservar el agua resultante.

Para la salsa, se debe realizar un sofrito con cebolla y ajo, al que se añade tocineta, una cucharada de harina para dar cuerpo, vino blanco, pimentón dulce y pulpa de pimiento choricero. Para finalizar la salsa y darle el toque final al plato, añade ciento cincuenta mililitros de salsa de tomate junto con quinientos mililitros del agua de cocción que se reservó previamente.

Finalmente, se incorporan las paticas al guiso y se deja que todo el conjunto se cocine a fuego lento durante unos treinta minutos antes de servir el plato bien caliente.

Con información de buenprovecho.hn

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