La cocina tradicional venezolana destaca por sus preparaciones de larga cocción, las cuales requieren paciencia para lograr texturas reconfortantes. Aunque existe la creencia de que platos como las paticas de cochino guisadas son difíciles de elaborar, es posible obtener un resultado de calidad siguiendo pasos específicos.
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Estilos de Vida
Cómo preparar paticas de cochino guisadas en casa de forma sencilla
Cocina tradicional
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Con información de buenprovecho.hn
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