Clara Vegas Goetz llegó a Puerto Rico para participar en el Miss Universo 2026

Durante su llegada, la representante venezolana estuvo acompañada por su madre, Andreína Goetz, quien ostentó el título de Miss Venezuela en 1990 y la apoyará durante las dos semanas de actividades previas a la gala final. Vegas Goetz aprovechó el encuentro con los medios digitales para expresar su conexión emocional con la isla, antes de comenzar formalmente con la agenda del concurso.