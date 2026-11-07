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Clara Vegas Goetz llegó a Puerto Rico para participar en el Miss Universo 2026

Rumbo a la corona

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Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025, llegó a Puerto Rico para iniciar su participación en la concentración oficial del Miss Universo 2026. La soberana de la belleza nacional fue recibida por un grupo de seguidores e influencers en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, donde destacó su entusiasmo por estar en la sede de la edición número 75 del certamen internacional.

Durante su llegada, la representante venezolana estuvo acompañada por su madre, Andreína Goetz, quien ostentó el título de Miss Venezuela en 1990 y la apoyará durante las dos semanas de actividades previas a la gala final. Vegas Goetz aprovechó el encuentro con los medios digitales para expresar su conexión emocional con la isla, antes de comenzar formalmente con la agenda del concurso.

Con información de noticiascol.com

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