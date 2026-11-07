Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025, llegó a Puerto Rico para iniciar su participación en la concentración oficial del Miss Universo 2026. La soberana de la belleza nacional fue recibida por un grupo de seguidores e influencers en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, donde destacó su entusiasmo por estar en la sede de la edición número 75 del certamen internacional.
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Farándula
Clara Vegas Goetz llegó a Puerto Rico para participar en el Miss Universo 2026
Rumbo a la corona
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Con información de noticiascol.com
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