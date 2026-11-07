Más de 1.400 autobuses escolares que operan en Jefferson Parish, Luisiana, cuentan ahora con una plataforma tecnológica avanzada para fortalecer la seguridad durante los traslados diarios de los estudiantes. El sistema, impulsado por inteligencia artificial, detecta posibles peligros viales y supervisa los hábitos de manejo de los choferes durante las rutas.
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Autobuses escolares en Luisiana integran sistema de seguridad con inteligencia artificial
Seguridad vial
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