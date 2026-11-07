Autobuses escolares en Luisiana integran sistema de seguridad con inteligencia artificial

La herramienta integra cámaras automatizadas, alertas sonoras dentro de las unidades y sistemas de navegación asistida. Según la empresa operadora, la tecnología identifica infracciones comunes, como el incumplimiento de las señales de alto o el mantenimiento de una distancia inadecuada respecto a otros vehículos. El objetivo de esta modernización es consolidar un esquema preventivo que disminuya los riesgos en el tráfico urbano.

El programa también incluye una aplicación complementaria para los padres y representantes, quienes pueden recibir notificaciones directas sobre la ubicación de las unidades y los horarios previstos de llegada a través de sus dispositivos móviles. Esta información se actualiza en tiempo real mediante el sistema central del distrito escolar.

Sean McCormack, director de información e inteligencia artificial de la compañía, explicó que la plataforma evalúa constantemente el desempeño de los conductores para orientarlos mediante reportes de mejora continua. La administración de las escuelas públicas mantiene la supervisión del programa para garantizar la eficiencia del servicio. De acuerdo con los directivos educativos, la instalación de estos dispositivos eleva los estándares de protección para miles de niños que utilizan el transporte público en la región. Las autoridades evaluarán el impacto de esta tecnología en las próximas semanas para medir su efectividad en la prevención vial.