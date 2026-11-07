Este sábado 7 de noviembre de 2026, un ataque armado en la Plaza del Mercado de Cracovia, Polonia, dejó un saldo de seis personas fallecidas y cerca de 15 heridas. El hecho, calificado por el primer ministro Donald Tusk y los servicios de emergencia como un atentado terrorista de gran magnitud, movilizó a los cuerpos de seguridad locales.
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Ataque armado en Cracovia deja seis fallecidos y una decena de heridos
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