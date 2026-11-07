Ataque armado en Cracovia deja seis fallecidos y una decena de heridos

De acuerdo con el reporte oficial, entre las víctimas fatales se encuentran cuatro mujeres y dos hombres. Por su parte, de los 15 heridos, 12 permanecen bajo atención médica en estado grave, incluyendo a dos agentes de policía que intervinieron durante el tiroteo.

El agresor fue identificado como Michal O., un hombre de 24 años oriundo de Ostrowiec Swietokrzyski. Según las investigaciones preliminares, el sujeto actuó en solitario utilizando un fusil militar. Las fuerzas de seguridad abatieron al asaltante en el lugar de los hechos tras repeler la agresión. Durante la inspección, los agentes incautaron el arma utilizada, gran cantidad de municiones, un chaleco antibalas y una cámara con la que el atacante pretendía registrar el suceso.

El primer ministro Donald Tusk se trasladó a la zona del incidente para supervisar las labores de los equipos de emergencia, quienes mantienen el perímetro de la plaza mayor bajo resguardo. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos detrás del ataque.

El saldo oficial confirma seis personas fallecidas hasta los momentos, mientras el ministro de Interior lidera las diligencias para determinar las causas del suceso.