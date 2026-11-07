Adam Silver propone reducir los partidos de la NBA a 40 minutos

El objetivo central de esta modificación es disminuir la carga física de los jugadores, quienes enfrentan un calendario regular de 82 partidos que incluye jornadas consecutivas, conocidas como back to back. La propuesta cobra relevancia al inicio de la temporada 2026-2027, marcada por las ausencias de diversas figuras del circuito debido a lesiones.

Aunque la idea cuenta con el respaldo de referentes como LeBron James, la medida genera posturas encontradas entre analistas y directivos. El debate se centra en el impacto real que tendría este cambio en la rotación de las plantillas y en la sostenibilidad económica del espectáculo deportivo.