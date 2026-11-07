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Adam Silver propone reducir los partidos de la NBA a 40 minutos

Baloncesto profesional

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Imagen de la noticia: Adam Silver propone reducir los partidos de la NBA a 40 minutos

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El comisionado de la National Basketball Association (NBA), Adam Silver, propuso reducir la duración de los encuentros de 48 a 40 minutos de juego efectivo. Esta iniciativa busca adaptar el reglamento de la liga estadounidense al formato que emplean la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Euroliga, estructurando los compromisos en cuatro periodos de diez minutos.

El objetivo central de esta modificación es disminuir la carga física de los jugadores, quienes enfrentan un calendario regular de 82 partidos que incluye jornadas consecutivas, conocidas como back to back. La propuesta cobra relevancia al inicio de la temporada 2026-2027, marcada por las ausencias de diversas figuras del circuito debido a lesiones.

Aunque la idea cuenta con el respaldo de referentes como LeBron James, la medida genera posturas encontradas entre analistas y directivos. El debate se centra en el impacto real que tendría este cambio en la rotación de las plantillas y en la sostenibilidad económica del espectáculo deportivo.

Con información de NBA

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