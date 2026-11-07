El comisionado de la National Basketball Association (NBA), Adam Silver, propuso reducir la duración de los encuentros de 48 a 40 minutos de juego efectivo. Esta iniciativa busca adaptar el reglamento de la liga estadounidense al formato que emplean la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Euroliga, estructurando los compromisos en cuatro periodos de diez minutos.
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Adam Silver propone reducir los partidos de la NBA a 40 minutos
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