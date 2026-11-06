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Venezolana muere tras accidente vial en Lima

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Imagen de la noticia: Venezolana muere tras accidente vial en Lima

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La ciudadana venezolana María Valeria Ramírez España, originaria del estado Miranda, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. El hecho tuvo lugar específicamente en el área de Girón Diamante.

Aunque los detalles precisos sobre la dinámica del suceso aún no han sido esclarecidos, reportes preliminares indican que la víctima habría sido impactada por un mototaxi. Tras el incidente, las autoridades policiales locales acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las gestiones correspondientes con los organismos de seguridad competentes.

Ante esta tragedia, los allegados de la fallecida han hecho un llamado a la comunidad para obtener ayuda económica, ya que solicitan apoyo para gestionar su repatriación a Venezuela. Asimismo, los familiares han exigido que se realice una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades legales por la muerte de la joven.

Con información de noticiascol.com

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