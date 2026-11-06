La ciudadana venezolana María Valeria Ramírez España, originaria del estado Miranda, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. El hecho tuvo lugar específicamente en el área de Girón Diamante.
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Venezolana muere tras accidente vial en Lima
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