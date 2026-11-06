La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó el cronograma oficial para la próxima edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta. La 63.ª entrega de la competencia andina está programada para realizarse entre el 8 y el 17 de enero de 2027, abarcando diez días de actividad deportiva.
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UCI oficializa fechas para la 63.ª edición de la Vuelta al Táchira en 2027
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Con información de noticiascol.com
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