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UCI oficializa fechas para la 63.ª edición de la Vuelta al Táchira en 2027

Ciclismo profesional

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Imagen de la noticia: UCI oficializa fechas para la 63.ª edición de la Vuelta al Táchira en 2027

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La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó el cronograma oficial para la próxima edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta. La 63.ª entrega de la competencia andina está programada para realizarse entre el 8 y el 17 de enero de 2027, abarcando diez días de actividad deportiva.

El ente rector del ciclismo mundial ratificó que la carrera mantendrá su categoría UCI 2.2, lo que exige la participación de al menos cinco escuadras extranjeras junto al pelotón nacional. Mientras los equipos locales e internacionales ajustan su preparación para el evento, el comité organizador aún no ha anunciado el recorrido oficial de las etapas.

En la misma actualización, la UCI fijó la realización del Campeonato Nacional de Ruta de Venezuela para los días 23 al 27 de junio de 2027. Por el momento, el organismo mantiene pendiente la asignación de fecha para la Vuelta a Venezuela.

Con información de noticiascol.com

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