La ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, se prepara para ser el epicentro de dos importantes encuentros dedicados al gremio de la comunicación y la literatura. Entre el 23 y el 25 de abril de 2027, la capital dominicana recibirá la reunión del Consejo de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores (AMPE) y la Tercera Cumbre Mundial de la Voz.
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Salvador Ramírez anuncia encuentros internacionales de periodismo y literatura en Santo Domingo para 2027
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Con información de noticiascol.com
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