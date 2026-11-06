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Salvador Ramírez anuncia encuentros internacionales de periodismo y literatura en Santo Domingo para 2027

Encuentros internacionales

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La ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, se prepara para ser el epicentro de dos importantes encuentros dedicados al gremio de la comunicación y la literatura. Entre el 23 y el 25 de abril de 2027, la capital dominicana recibirá la reunión del Consejo de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores (AMPE) y la Tercera Cumbre Mundial de la Voz.

Periodistas y escritores de más de 30 países se reunirán en Santo Domingo: fechas y temas confirmados

El anuncio fue realizado por el periodista dominicano Salvador Ramírez, fundador y presidente de la AMPE, quien subrayó que estos espacios buscan fortalecer la cooperación profesional y el intercambio cultural entre los asistentes. Se espera la asistencia de delegaciones de más de 30 países provenientes de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia, África y el Medio Oriente.

Durante las tres jornadas, los participantes abordarán temas clave para la actualidad del sector, tales como la ética periodística, el impacto de los avances tecnológicos en la comunicación, el papel de la literatura en la integración cultural y el uso profesional de la voz en el entorno digital.

Periodistas y escritores de más de 30 países se reunirán en Santo Domingo: fechas y temas confirmados

La organización destacó que la elección de la capital dominicana como sede es una oportunidad para proyectar el potencial cultural y la hospitalidad del país ante los invitados internacionales. La AMPE comunicará detalles adicionales sobre la agenda en los próximos meses, manteniendo confirmadas las fechas establecidas para abril de 2027.

Con información de noticiascol.com

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