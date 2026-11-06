La aplicación móvil WhatsApp trabaja en una nueva funcionalidad diseñada para optimizar la gestión de chats individuales y grupales. Esta herramienta permite a los usuarios redactar textos, incluir enlaces o adjuntar archivos multimedia y programar su envío para una fecha y hora determinadas, con el fin de facilitar la gestión de recordatorios y avisos importantes.
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Ciencia y Tecnología
Nueva herramienta de WhatsApp permite dejar mensajes listos para su entrega automática
Actualización tecnológica
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