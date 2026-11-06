Nueva herramienta de WhatsApp permite dejar mensajes listos para su entrega automática

Actualmente, la opción se encuentra en fase de pruebas para un grupo reducido de usuarios de la versión beta en Android. El sistema permite fijar entregas desde 10 minutos después de la creación hasta un plazo máximo de 15 días. Para utilizarla, el usuario debe redactar el mensaje y mantener presionado el botón de envío para acceder al menú de configuración temporal.

La plataforma ha habilitado un apartado específico dentro de la aplicación para que los usuarios puedan revisar, editar o eliminar los envíos pendientes antes de que se ejecuten. En esta etapa inicial, la función admite la inclusión de enlaces y un único archivo de imagen o video por cada mensaje programado.

Entre las características técnicas, destaca que los mensajes programados se entregan en el momento fijado incluso si el teléfono móvil no cuenta con conexión a internet en ese instante, manteniendo siempre el cifrado de extremo a extremo para garantizar la privacidad de los usuarios.

En cuanto a la dinámica en los chats grupales, la aplicación ha precisado que los avisos solo llegan a los contactos que forman parte del chat en el instante preciso de la programación. Por lo tanto, aquellos usuarios que se unan al grupo después de la configuración o que lo abandonen antes de la hora establecida no recibirán el contenido programado.