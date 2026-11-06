La serie Bajo la superficie destaca en Netflix con un diseño basado en estudios biológicos

De acuerdo con las cifras compartidas por el servicio, la serie se ha mantenido durante tres semanas consecutivas dentro del Top 10 global. Este desempeño supera a otros estrenos del año como Al este del Edén, que alcanzó 28.9 millones de visualizaciones, y Los no elegidos, con 28.4 millones, aunque el liderazgo anual sigue en manos de Te encontraré con 115.2 millones.

La trama, que sigue a un pescador en las costas de Terranova, ha llamado la atención por el realismo de su antagonista. Según el supervisor de efectos visuales, Matt Glover, el diseño de la criatura tiene bases científicas sólidas tras haber consultado con biólogos marinos y especialistas en cefalópodos durante la fase de guion.

El proyecto también ha servido como vehículo para el resurgimiento profesional de Josh Hartnett. El actor, recordado por superproducciones de inicios de los años 2000, ha logrado consolidar su regreso a la pantalla grande tras una selección estratégica de proyectos en el género del thriller y la ciencia ficción.