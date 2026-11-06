La plataforma de streaming Netflix ha logrado un nuevo éxito con el estreno de Bajo la superficie, una producción que ha captado la atención de la audiencia global desde su lanzamiento a principios de octubre. La ficción acumula ya 45.9 millones de visualizaciones, cifra que la posiciona entre las producciones más vistas en lo que va de 2026.
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Entretenimiento
La serie Bajo la superficie destaca en Netflix con un diseño basado en estudios biológicos
Éxito en streaming
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Con información de Netflix
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