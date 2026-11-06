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La avena: un aliado nutricional para la salud cardiovascular y metabólica

Nutrición y salud

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Considerada tradicionalmente como un componente básico del desayuno, la avena ha ganado relevancia en la nutrición actual al ser identificada como un alimento accesible y completo para prevenir afecciones crónicas. Diversos estudios clínicos han determinado que la inclusión habitual de este cereal en la dieta aporta nutrientes esenciales que impactan de manera directa en el corazón, la digestión y el control metabólico.

Protección cardiovascular y digestiva

Uno de los componentes clave de este grano es el betaglucano, una fibra soluble que genera una textura gelatinosa al entrar en contacto con el sistema digestivo. Según los especialistas, el betaglucano ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL en sangre sin alterar el colesterol HDL, lo que contribuye a disminuir los riesgos de hipertensión y enfermedades del corazón. Asimismo, su combinación de fibras solubles e insolubles favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

Propiedades de la avena: cómo ayuda a bajar el colesterol y mejorar la digestiónFoto cortesía de: freepik

Control glucémico y peso corporal

Gracias a su bajo índice glucémico, la avena permite una absorción lenta de los hidratos de carbono, evitando picos de azúcar en sangre, lo cual resulta beneficioso para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Además, su consumo temprano ayuda a prolongar la saciedad, facilitando el control del peso al reducir la ansiedad por ingerir alimentos entre comidas.

Perfil nutricional

Este cereal destaca por su aporte de vitaminas del complejo B, minerales como hierro, magnesio, zinc y fósforo, además de avenantramidas, antioxidantes que combaten la inflamación celular. Para obtener estos beneficios, especialistas en nutrición sugieren consumirla preferentemente en su versión en copos enteros u hojuelas integrales, evitando aquellas presentaciones instantáneas que contienen azúcares añadidos.

Con información de Freepik

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