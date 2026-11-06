Considerada tradicionalmente como un componente básico del desayuno, la avena ha ganado relevancia en la nutrición actual al ser identificada como un alimento accesible y completo para prevenir afecciones crónicas. Diversos estudios clínicos han determinado que la inclusión habitual de este cereal en la dieta aporta nutrientes esenciales que impactan de manera directa en el corazón, la digestión y el control metabólico.
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Bienestar
La avena: un aliado nutricional para la salud cardiovascular y metabólica
Nutrición y salud
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