El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, participó este jueves en la recepción oficial con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La asistencia del parlamentario se concretó tras recibir una invitación formal por parte de John Barrett, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
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Jorge Rodríguez destaca importancia de acercamiento institucional con EE.UU. en evento diplomático
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