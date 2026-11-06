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Jorge Rodríguez destaca importancia de acercamiento institucional con EE.UU. en evento diplomático

Actividad diplomática

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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, participó este jueves en la recepción oficial con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La asistencia del parlamentario se concretó tras recibir una invitación formal por parte de John Barrett, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Durante el evento, Rodríguez resaltó la relevancia de mantener un acercamiento institucional entre Washington y Caracas. «Los estrechos lazos de cooperación entre nuestros gobiernos son una herramienta fundamental para la estabilidad y la prosperidad de toda nuestra gente», manifestó el titular del Legislativo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del encuentro.

Esta actividad se enmarca en las recientes dinámicas de diálogo y contacto entre voceros del gobierno venezolano y diplomáticos norteamericanos. El objetivo de estos encuentros es mantener vías abiertas de comunicación bilateral en el contexto regional actual.

Con información de noticiascol.com

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