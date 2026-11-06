Jorge Rodríguez destaca importancia de acercamiento institucional con EE.UU. en evento diplomático

Durante el evento, Rodríguez resaltó la relevancia de mantener un acercamiento institucional entre Washington y Caracas. «Los estrechos lazos de cooperación entre nuestros gobiernos son una herramienta fundamental para la estabilidad y la prosperidad de toda nuestra gente», manifestó el titular del Legislativo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del encuentro.

Esta actividad se enmarca en las recientes dinámicas de diálogo y contacto entre voceros del gobierno venezolano y diplomáticos norteamericanos. El objetivo de estos encuentros es mantener vías abiertas de comunicación bilateral en el contexto regional actual.