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Maracaibo

Instalan busto restaurado de Astolfo Romero en plaza parque de Maracaibo

Patrimonio cultural

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La noche del pasado jueves 5 de noviembre, el busto del reconocido gaitero Astolfo Romero fue instalado nuevamente en la plaza parque que lleva su nombre, ubicada en la urbanización Villa Delicias de la parroquia Juana de Ávila. La obra, que presentaba daños estructurales y vandalismo, fue recuperada por el escultor Leonardo López mediante la técnica de policromía de bronce.

La colocación de la pieza contó con la participación de Astolfo David Romero, hijo del artista y adjunto a la presidencia del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (Imgra), junto a Joemel Robles, director de Servicios Públicos y del Servicio Desconcentrado para el Suministro de Gas e Infraestructura (Sedegas). La intervención integral del espacio forma parte de un macroproyecto que incluye mejoras en la cancha deportiva, alumbrado, asfaltado y señalización, además de la creación de un bulevar.

Según las autoridades municipales, esta plaza se perfila como el primer parque inclusivo de la ciudad bajo esta denominación. La inauguración oficial de este espacio está prevista para este sábado 7 de noviembre a partir de las 5:00 de la tarde. Durante el acto de instalación, los representantes destacaron la importancia de preservar los símbolos culturales de la región. El proyecto se desarrolla en dos fases, siendo la develación del busto y la habilitación del bulevar los elementos centrales de la primera etapa de recuperación.

Con información de noticiascol.com

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