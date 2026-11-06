La noche del pasado jueves 5 de noviembre, el busto del reconocido gaitero Astolfo Romero fue instalado nuevamente en la plaza parque que lleva su nombre, ubicada en la urbanización Villa Delicias de la parroquia Juana de Ávila. La obra, que presentaba daños estructurales y vandalismo, fue recuperada por el escultor Leonardo López mediante la técnica de policromía de bronce.
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Maracaibo
Instalan busto restaurado de Astolfo Romero en plaza parque de Maracaibo
Patrimonio cultural
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Con información de noticiascol.com
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