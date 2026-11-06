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Inameh prevé lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país este 6 de noviembre

Pronóstico meteorológico

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 6 de noviembre de 2026 se espera abundante nubosidad y precipitaciones dispersas en gran parte del territorio nacional. Durante la mañana se prevén áreas nubladas con lluvias de intensidad variable en estados como Zulia, Lara, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, el este de Miranda y la región andina.

Para la tarde y noche, el pronóstico indica la presencia de zonas nubladas con lluvias, chubascos y actividad eléctrica, condiciones que serán más frecuentes e intensas al finalizar la tarde. Estas precipitaciones afectarán principalmente a las regiones de Bolívar, Amazonas, el nororiente, el centro norte costero, los llanos, los Andes y el Zulia. En la Gran Caracas, se estima nubosidad matutina con posibles lluvias en zonas montañosas, seguidas de un cielo parcialmente nublado con precipitaciones variables después del mediodía.

En cuanto a las temperaturas, el boletín regional destaca valores máximos elevados en diversas capitales. Maracaibo registrará una temperatura máxima de 38 °C, mientras que en Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar los termómetros alcanzarán hasta los 39 °C. Por su parte, la Región Capital se mantendrá en torno a los 35 °C. En contraste, Mérida reportará las temperaturas más bajas del país, con mínimas que descenderán hasta los 7 °C.

Con información de Inameh

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