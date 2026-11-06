El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 6 de noviembre de 2026 se espera abundante nubosidad y precipitaciones dispersas en gran parte del territorio nacional. Durante la mañana se prevén áreas nubladas con lluvias de intensidad variable en estados como Zulia, Lara, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, el este de Miranda y la región andina.
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Inameh prevé lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país este 6 de noviembre
Pronóstico meteorológico
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Con información de Inameh
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