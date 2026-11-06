Inameh prevé lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país este 6 de noviembre

Para la tarde y noche, el pronóstico indica la presencia de zonas nubladas con lluvias, chubascos y actividad eléctrica, condiciones que serán más frecuentes e intensas al finalizar la tarde. Estas precipitaciones afectarán principalmente a las regiones de Bolívar, Amazonas, el nororiente, el centro norte costero, los llanos, los Andes y el Zulia. En la Gran Caracas, se estima nubosidad matutina con posibles lluvias en zonas montañosas, seguidas de un cielo parcialmente nublado con precipitaciones variables después del mediodía.

En cuanto a las temperaturas, el boletín regional destaca valores máximos elevados en diversas capitales. Maracaibo registrará una temperatura máxima de 38 °C, mientras que en Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar los termómetros alcanzarán hasta los 39 °C. Por su parte, la Región Capital se mantendrá en torno a los 35 °C. En contraste, Mérida reportará las temperaturas más bajas del país, con mínimas que descenderán hasta los 7 °C.