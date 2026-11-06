Greivis Vásquez insta a fortalecer las ligas de baloncesto en Latinoamérica

Durante su estancia en Ciudad de México, donde participó en las actividades previas al encuentro de temporada regular entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, el caraqueño de 39 años enfatizó que el sistema de competencia en los países latinoamericanos debe marcar un impacto real. Según Vásquez, estas ligas deben funcionar como una plataforma sólida que permita a los jóvenes talentos formarse adecuadamente antes de dar el salto a Estados Unidos y aspirar a un lugar en el draft de la NBA.

El exbase, que también vistió las camisetas de los New Orleans Hornets, Sacramento Kings, Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets, resaltó la importancia de la paciencia en el desarrollo de figuras emergentes como el mexicano Karim López. “Establecerse en la NBA es un proceso”, afirmó Vásquez, subrayando que, aunque el talento latino es fuerte y competitivo, requiere de un acompañamiento adecuado dentro de organizaciones con una cultura ganadora.

Esta visión fue respaldada por Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la NBA, quien coincidió en la necesidad de respetar los tiempos de formación de los atletas. “Esta liga es de roles y quién mejor los desempeñe es el que va a perdurar”, señaló Llamas, al tiempo que instó a los aficionados a confiar en las decisiones de los entrenadores sobre el manejo de los jugadores jóvenes, en lugar de presionar por resultados inmediatos.