El exjugador venezolano Greivis Vásquez, quien tuvo una destacada trayectoria en la NBA con equipos como los Memphis Grizzlies y Toronto Raptors, urgió a mejorar las ligas locales en Latinoamérica para aprovechar el potencial de los jugadores de la región y abrirles camino hacia la máxima competición del baloncesto profesional.
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Greivis Vásquez insta a fortalecer las ligas de baloncesto en Latinoamérica
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