El momento de ir a la cama suele representar un desafío cotidiano para muchas familias. Cuando los niños solicitan la presencia de sus padres al apagar la luz o se despiertan durante la madrugada, surge la duda sobre cómo actuar para garantizar su bienestar emocional sin fomentar una dependencia excesiva.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida
Expertos explican por qué los niños buscan a sus padres al dormir
Salud y bienestar infantil
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...