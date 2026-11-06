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Expertos explican por qué los niños buscan a sus padres al dormir

Salud y bienestar infantil

|2 min|
Imagen de la noticia: Expertos explican por qué los niños buscan a sus padres al dormir

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El momento de ir a la cama suele representar un desafío cotidiano para muchas familias. Cuando los niños solicitan la presencia de sus padres al apagar la luz o se despiertan durante la madrugada, surge la duda sobre cómo actuar para garantizar su bienestar emocional sin fomentar una dependencia excesiva.

Para abordar esta situación, especialistas en psicología infantil y pediatría analizan los factores que influyen en el comportamiento de los menores. La psicóloga María Luisa Ferrerós señala que este fenómeno puede estar relacionado con una etapa evolutiva normal, especialmente entre los dos y los cinco años, o verse influenciado por la sobreprotección y los temores propios de los adultos.

Por su parte, la doctora Laura Álvarez Chamorro destaca que la búsqueda de cercanía nocturna responde a una necesidad básica de sentirse seguros. Ambas expertas coinciden en que no es necesario aplicar métodos rígidos que puedan aumentar la ansiedad en el menor. En su lugar, sugieren identificar la causa principal de la conducta y establecer rutinas predecibles, horarios estables, actividad física al aire libre y limitar el uso de pantallas antes de dormir.

Por qué algunos menores buscan a sus padres para dormir: conoce cómo actuarFoto: Magnific

Si el objetivo familiar es fomentar la independencia nocturna, las profesionales recomiendan introducir los cambios de manera gradual. Esto incluye involucrar al niño en la preparación de su habitación y reducir el contacto físico de forma progresiva, asegurando que el descanso se mantenga como un espacio tranquilo para todos los integrantes del hogar.

Con información de Magnific

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