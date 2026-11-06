Expertos explican por qué los niños buscan a sus padres al dormir

Para abordar esta situación, especialistas en psicología infantil y pediatría analizan los factores que influyen en el comportamiento de los menores. La psicóloga María Luisa Ferrerós señala que este fenómeno puede estar relacionado con una etapa evolutiva normal, especialmente entre los dos y los cinco años, o verse influenciado por la sobreprotección y los temores propios de los adultos.

Por su parte, la doctora Laura Álvarez Chamorro destaca que la búsqueda de cercanía nocturna responde a una necesidad básica de sentirse seguros. Ambas expertas coinciden en que no es necesario aplicar métodos rígidos que puedan aumentar la ansiedad en el menor. En su lugar, sugieren identificar la causa principal de la conducta y establecer rutinas predecibles, horarios estables, actividad física al aire libre y limitar el uso de pantallas antes de dormir.

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Si el objetivo familiar es fomentar la independencia nocturna, las profesionales recomiendan introducir los cambios de manera gradual. Esto incluye involucrar al niño en la preparación de su habitación y reducir el contacto físico de forma progresiva, asegurando que el descanso se mantenga como un espacio tranquilo para todos los integrantes del hogar.