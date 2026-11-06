El sistema financiero de Paraguay enfrenta una situación crítica tras la reclusión de Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank y propietario de medios de comunicación, quien fue enviado a prisión por su vinculación formal a un presunto desfalco bancario. La medida judicial se ejecutó en un ambiente de alta tensión, marcado por el rechazo público hacia el directivo.
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Envían a prisión a CEO de Ueno Bank por presunto desfalco bancario en Paraguay
Caso financiero en Paraguay
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Con información de noticiascol.com
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