Envían a prisión a CEO de Ueno Bank por presunto desfalco bancario en Paraguay

Durante su traslado, el empresario fue interceptado por un grupo de exempleados y ciudadanos afectados, quienes manifestaron su descontento mediante abucheos y consignas. Los manifestantes reclamaron directamente al ejecutivo por la crisis económica que atraviesa la institución, la cual ha afectado la estabilidad financiera de su plantilla laboral.

Este colapso corporativo ha generado repercusiones significativas en el mercado económico local, afectando también a los conglomerados comunicacionales vinculados al empresario, conocidos como VMedia. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abiertas las indagaciones para determinar las responsabilidades penales de otros integrantes de la directiva implicados en el supuesto fraude. La presión social en las calles refleja el descontento ante la fractura en la confianza de los usuarios tras la caída de la entidad.