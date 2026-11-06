Tras el rotundo éxito obtenido en las ciudades de Maracaibo y Cabimas, el Gran Circo de México llega a Bachaquero para presentar su nueva producción titulada “Fiesta Mexicana”, un espectáculo concebido en honor a la Reina África, hermana de Los Valntinos, que rinde homenaje a la cultura y tradiciones del pueblo azteca.
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El Gran Circo de México llegó a Bachaquero con su nueva producción “Fiesta Mexicana”
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