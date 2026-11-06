Ejercicios clave para estimular la lubricación natural de las articulaciones

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La especialista compara este fluido con el aceite de un motor, ya que su función es amortiguar la fricción ósea. La actividad física constante estimula de forma directa la producción de este lubricante biológico, lo que ayuda a mantener la estructura articular hidratada y protegida frente al paso del tiempo.

Para optimizar este proceso, Colvin sugiere integrar ejercicios sencillos en la rutina semanal, como sentadillas ligeras, elevación de piernas o subir escalones de forma controlada. Asimismo, el fortalecimiento gradual de los músculos circundantes, como los cuádriceps y glúteos, resulta clave para mejorar la estabilidad y preservar la movilidad natural a largo plazo.