La salud de las articulaciones, especialmente en la parte inferior del cuerpo, es un aspecto que suele descuidarse hasta que aparecen las primeras molestias o limitaciones en la movilidad. Según la cirujana ortopédica Alexis Colvin, el líquido sinovial es fundamental para lubricar las rodillas y evitar el desgaste prematuro del cartílago.
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Bienestar
Ejercicios clave para estimular la lubricación natural de las articulaciones
Salud y bienestar
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