Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Detienen en Perú a venezolano que retó a las autoridades en video viral

Sucesos en el exterior

|1 min|

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú detuvieron a un ciudadano venezolano identificado como Álvaro Luis Gómez Bastidas. La aprehensión ocurrió en una finca ubicada en Villacurí, distrito de Salas, en la región Ica, tras labores de inteligencia que permitieron localizarlo.

La medida se ejecutó luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que Gómez Bastidas lanzaba un mensaje de reto a los cuerpos de seguridad. “Aquí los espero, vengan por mí, no se tarden”, expresaba el joven en la grabación.

De acuerdo con las autoridades peruanas, al detenido se le atribuyen conductas que atentarían contra el orden público y la seguridad ciudadana. Además, se confirmó que el ciudadano permanecía en territorio peruano con situación migratoria irregular, motivo por el cual se inició el procedimiento administrativo que podría concluir con su expulsión del país.

Tras su captura, el joven manifestó arrepentimiento y aseguró que sus declaraciones formaban parte de una broma y no de un desafío real. No obstante, el departamento de Migración de Perú mantiene el proceso legal para su deportación.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesÁlvaro GómezMigraciónPerú

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.