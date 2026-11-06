Detienen en Perú a venezolano que retó a las autoridades en video viral

La medida se ejecutó luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que Gómez Bastidas lanzaba un mensaje de reto a los cuerpos de seguridad. “Aquí los espero, vengan por mí, no se tarden”, expresaba el joven en la grabación.

De acuerdo con las autoridades peruanas, al detenido se le atribuyen conductas que atentarían contra el orden público y la seguridad ciudadana. Además, se confirmó que el ciudadano permanecía en territorio peruano con situación migratoria irregular, motivo por el cual se inició el procedimiento administrativo que podría concluir con su expulsión del país.

Tras su captura, el joven manifestó arrepentimiento y aseguró que sus declaraciones formaban parte de una broma y no de un desafío real. No obstante, el departamento de Migración de Perú mantiene el proceso legal para su deportación.