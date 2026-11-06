Detienen en Perú a venezolano que retó a las autoridades en video viral

Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú detuvieron a un ciudadano venezolano identificado como Álvaro Luis Gómez Bastidas. La aprehensión ocurrió en una finca ubicada en Villacurí, distrito de Salas, en la región Ica, tras labores de inteligencia que permitieron localizarlo.
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