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Detienen en Colombia a venezolana solicitada por doble homicidio en Guárico

Sucesos internacionales

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Funcionarios de la Policía de Colombia lograron la captura de Katherina Dakarina Martínez Ojeda, de 34 años, en la ciudad de Pereira. La mujer, conocida bajo el alias de Daka, era buscada por las autoridades venezolanas mediante una notificación roja de Interpol por su presunta implicación en un doble homicidio registrado en el estado Guárico.

El procedimiento fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Metropolitana de Pereira, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y Migración Colombia. La detenida figura como prófuga de la justicia venezolana por el asesinato de las hermanas Inelda del Carmen y Adleni Josefina Bruguera Alvarado, ocurrido el 11 de octubre de 2020 en San Juan de los Morros.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la sospechosa desempeñó un papel clave en la logística de la banda criminal, facilitando el traslado de bienes, dinero y documentos sustraídos a las víctimas. Asimismo, el expediente señala que Martínez Ojeda habría participado en maniobras de distorsión digital para entorpecer las labores de investigación iniciales.

Martínez Ojeda permanece a la orden de las autoridades colombianas mientras se cumplen los protocolos legales para su extradición a Venezuela, donde es requerida por el delito de homicidio intencional calificado cometido durante un robo. La solicitud formal fue emitida por los tribunales venezolanos tras las pesquisas sobre el caso.

Con información de noticiascol.com

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