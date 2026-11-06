Funcionarios de la Policía de Colombia lograron la captura de Katherina Dakarina Martínez Ojeda, de 34 años, en la ciudad de Pereira. La mujer, conocida bajo el alias de Daka, era buscada por las autoridades venezolanas mediante una notificación roja de Interpol por su presunta implicación en un doble homicidio registrado en el estado Guárico.
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Detienen en Colombia a venezolana solicitada por doble homicidio en Guárico
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