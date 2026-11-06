Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a Betania Nava, de 35 años, por presuntamente ejercer violencia física y psicológica contra sus dos hijos, una adolescente de 15 años y un niño. El procedimiento se llevó a cabo en la avenida 79C del sector El Samide 4, ubicado en la parroquia Antonio Borjas Romero de Maracaibo.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Detenida mujer en Maracaibo por agredir física y psicológicamente a sus dos hijos
Sucesos en Maracaibo
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...