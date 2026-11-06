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Detenida mujer en Maracaibo por agredir física y psicológicamente a sus dos hijos

Sucesos en Maracaibo

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Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a Betania Nava, de 35 años, por presuntamente ejercer violencia física y psicológica contra sus dos hijos, una adolescente de 15 años y un niño. El procedimiento se llevó a cabo en la avenida 79C del sector El Samide 4, ubicado en la parroquia Antonio Borjas Romero de Maracaibo.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención fue realizada por efectivos del Centro de Patrullaje K-Nino (CPK-9) tras recibir denuncias de los habitantes de la comunidad. Los vecinos, indignados por el maltrato y el llanto de las víctimas, abordaron a la comisión policial que patrullaba la zona para alertar sobre la situación.

Las autoridades informaron que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la detención y había arremetido contra los residentes del sector, asegurando que tenía potestad sobre sus hijos para actuar de cualquier manera. Tras controlar la resistencia de la implicada, los oficiales procedieron a su traslado a un centro de salud para una evaluación médica.

Las víctimas fueron llevadas al Hospital Maternal Infantil Cuatricentenario para recibir atención médica especializada y, posteriormente, fueron entregadas a sus padres biológicos. Por su parte, la ciudadana quedó a la orden de la Fiscalía 32 del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Con información de noticiascol.com

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