Detenida mujer en Maracaibo por agredir física y psicológicamente a sus dos hijos

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención fue realizada por efectivos del Centro de Patrullaje K-Nino (CPK-9) tras recibir denuncias de los habitantes de la comunidad. Los vecinos, indignados por el maltrato y el llanto de las víctimas, abordaron a la comisión policial que patrullaba la zona para alertar sobre la situación.

Las autoridades informaron que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la detención y había arremetido contra los residentes del sector, asegurando que tenía potestad sobre sus hijos para actuar de cualquier manera. Tras controlar la resistencia de la implicada, los oficiales procedieron a su traslado a un centro de salud para una evaluación médica.

Las víctimas fueron llevadas al Hospital Maternal Infantil Cuatricentenario para recibir atención médica especializada y, posteriormente, fueron entregadas a sus padres biológicos. Por su parte, la ciudadana quedó a la orden de la Fiscalía 32 del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades legales correspondientes.