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Zulia

Derrame de crudo en Valmore Rodríguez afecta la actividad pesquera y el ecosistema marino

Impacto ambiental en el Zulia

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Imagen de la noticia: Derrame de crudo en Valmore Rodríguez afecta la actividad pesquera y el ecosistema marino

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El coordinador de la organización Azul Ambientalista, Johan Flores, alertó sobre una grave situación ambiental en el municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia. Según el reporte, más de 10 kilómetros de costa se encuentran afectados por un derrame de petróleo, situación que ha impactado negativamente el ecosistema marino de la zona.

Flores precisó que el origen de este desastre ambiental se debe a que más de 36 tuberías se encuentran totalmente rotas, provocando el vertido constante de crudo en el área. Esta problemática no solo compromete la biodiversidad, sino que también ha generado consecuencias directas para los trabajadores del sector pesquero local.

De acuerdo con el ambientalista, la economía de la zona se ha visto severamente afectada, ya que los pescadores han reportado daños en sus redes y embarcaciones, impidiendo el desarrollo de sus actividades habituales de sustento.

Con información de noticiascol.com

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