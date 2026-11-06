El coordinador de la organización Azul Ambientalista, Johan Flores, alertó sobre una grave situación ambiental en el municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia. Según el reporte, más de 10 kilómetros de costa se encuentran afectados por un derrame de petróleo, situación que ha impactado negativamente el ecosistema marino de la zona.
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Zulia
Derrame de crudo en Valmore Rodríguez afecta la actividad pesquera y el ecosistema marino
Impacto ambiental en el Zulia
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Con información de noticiascol.com
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