Derrame de crudo en Valmore Rodríguez afecta la actividad pesquera y el ecosistema marino

Flores precisó que el origen de este desastre ambiental se debe a que más de 36 tuberías se encuentran totalmente rotas, provocando el vertido constante de crudo en el área. Esta problemática no solo compromete la biodiversidad, sino que también ha generado consecuencias directas para los trabajadores del sector pesquero local.

De acuerdo con el ambientalista, la economía de la zona se ha visto severamente afectada, ya que los pescadores han reportado daños en sus redes y embarcaciones, impidiendo el desarrollo de sus actividades habituales de sustento.